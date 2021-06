Variante Delta, encontrada no Brasil, causa mais reinfecção de covid, aponta estudo

A Universidade de Oxford, do Reino Unido, com a participação de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), atestou em estudo que a variante Delta pode aumentar os riscos de reinfecção pelo novo coronavírus. Ou seja, quem já pegou covid uma vez, tem mais chance de desenvolver sintomas ao entrar em contato com a variante encontrada inicialmente na Índia e já identificada no Brasil. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles.

A cepa B.1.617, denominada Delta pela Organização Mundial de Saúde (OMS), já está presente em 92 países é apontada em duas mortes no Brasil. A variante foi detectada inicialmente na Índia.

Segundo a pesquisa, publicada na revista científica Cell, o soro de pessoas que já foram infectadas por outras variantes é menos potente contra a Delta. Os piores resultados foram encontrados em pacientes expostos à Gama (P.1), identificada originalmente em Manaus e dominante no Brasil, e à Beta (B.1.351), registrada pela primeira vez na África do Sul. Nestes casos, a capacidade dos anticorpos neutralizarem a Delta foi 11 vezes menor.

Vacina

O estudo revela ainda que as vacinas Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca continuam eficazes contra a infecção pela Delta, mas perdem poder.

A eficácia é 4,3 vezes menor para os imunizados com a AstraZeneca e 2,5 vezes, com a Pfizer. Os pesquisadores ressaltam que os resultados são semelhantes aos verificados com as variantes Gama e Alfa (B.1.1.7), originária do Reino Unido.