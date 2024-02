‘Valentine’s Day’: entenda o motivo da data não ser celebração oficial no Brasil e conheça a origem

O Valentine’s Day, ou Dia de São Valentim, é data marcada para a celebração do amor, independente de qual seja. Comemorado em 14 de fevereiro, o dia não é um festejo oficial no Brasil - que tem 12 de junho, o Dia dos Namorados, como a data mais romântica do calendário. A ideia da celebração no meio do ano veio de João Dória, publicitário e pai de João Dória Jr., ex-governador de São Paulo.

Apesar de não serem iguais, o Dia dos Namorados equivale ao Dia de São Valentim para os brasileiros. A celebração em junho é essencialmente comercial e direcionada a casais, enquanto a festa de fevereiro tem origem na Igreja Católica e abrange todos os tipos de amor.

Por que o Brasil não celebra o Valentine’s Day?

Com a fama e o bom desempenho do Dia dos Namorados, em 12 de junho, o Dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, não faz parte dos festejos brasileiros oficialmente. Outro fator é a importação do Valentine’s Day dos Estados Unidos e de países da Europa. Apesar disso, alguns brasileiros consideram o Dia de São Valentim uma data a ser comemorada.

O Dia dos Namorados passou a ser comemorado em 1948. A data antecede o Dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. João Dória, dono da agência Standart Propaganda, foi contratado pela loja Exposição Clipper para aumentar as vendas em junho. O publicitário, então, encontrou outra data para trocas de presentes.

Já que junho era um mês de poucas vendas, foi o escolhido. A data antecedente ao dia do santo casamenteiro também foi uma estratégia de João Dória. No ano seguinte, outras regiões do Brasil passaram a aderir o festejo, que logo tornou-se oficial no calendário nacional.

O que é o Valentine’s Day nos Estados Unidos?

O Valentine’s Day (Dia de São Valentim, em tradução do inglês) é uma data para celebrar do amor, independente de qual ele seja. Com origem na Igreja Católica, esse festejo surgiu bem antes do Dia dos Namorados no Brasil, no século V.

Entre muitas explicações para a celebração, a mais famosa delas é que São Valentim, um padre de Roma, celebrava casamentos em segredo. A ação do padre foi devido à proibição do imperador Cláudio II, que acreditava que homens casados eram soldados ruins. Conforme o imperador, homens solteiros teriam bom desempenho no exército, pois não teriam responsabilidades familiares.

Padre Valentim permaneceu celebrando casórios e afirmava que a união era parte do plano de Deus. Entretanto, ele foi descoberto por Cláudio II, preso e sentenciado à morte em 270 a.C. Na prisão, Valentim se apaixonou pela filha de um carcereiro e, no dia de sua morte, enviou uma carta à moça. Assinando como “do seu Valentim”, o padre iniciou - sem saber e dois séculos depois - a prática de enviar cartões à pessoa amada no dia 14 de fevereiro.

No século V, o papa Gelásio instaurou o Dia de São Valentim, designando-o como um símbolo dos namorados e do amor. A celebração também foi a transformação de uma festa pagã romana que comemorava a fertilidade, a Lupercalia, em festejo cristão.

