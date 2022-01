Vale paralisa circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas

A Vale paralisou parcialmente a circulação de trens na Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e produção dos Sistemas Sudeste e Sul, como forma de garantir a segurança dos funcionários e comunidades e em razão do nível elevado de chuvas que atingem Minas Gerais.

No Sistema Sudeste, a EFVM foi paralisada no trecho Rio Piracicaba - João Monlevade impedindo o escoamento do material em Brucutu e no complexo de Mariana, que estão com a produção suspensa. O trecho Desembargador Drummond - Nova Era também está paralisado, mas em fase de liberação e não afetou a produção do Complexo de Itabira, segundo a empresa.

No Sistema Sul, em função da interdição de trechos das rodovias BR-040 e MG-030, a produção de todos os complexos está temporariamente paralisada.

A Vale afirma estar tomando “todas as medidas necessárias para a retomada das atividades, mantendo o foco nos cuidados necessários para garantir a segurança dos empregados e das comunidades localizadas no entorno de suas estruturas”.