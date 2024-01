Vale integra iniciativa para conservação de um trilhão de árvores até 2030

A vale aderiu à plataforma 1 trillion tress (1t.org), iniciativa global faz parte da agenda do Fórum Econômico Mundial e tem o objetivo de acelerar soluções baseadas na natureza em apoio à Década (2021-2030) das Nações Unidas para a Restauração dos Ecossistemas (ONU).

As empresas integrantes do 1t.org são acompanhadas para garantir o cumprimento das ações de conservação, restauração e cultivo de árvores e florestas ao redor do mundo. Para participar do 1t.org, as empresas só são elegíveis se comprometerem a estabelecer uma meta de redução de emissões alinhada com o Acordo de Paris.

“Estamos honrados em fazer parte do movimento 1t.org, engajando-nos em um diálogo global de soluções inovadoras, para ampliar a restauração no mundo. Na Vale, a Meta Florestal 2030 integra conservação e recuperação com benefícios econômicos, alinhada com a Agenda 2030 da ONU. Nosso objetivo é proteger e restaurar 500 mil hectares além dos nossos limites operacionais” – afirma Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale.

1t.org

O 1t.org é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial que representa um movimento global para conservar, restaurar e cultivar um trilhão de árvores até 2030. Criado para apoiar a Década da Restauração dos Ecossistemas da ONU, o 1t.org mobiliza o envolvimento do setor privado na conservação e restauração de florestas, facilita diálogos em diferentes localidades e apoia a inovação, o empreendedorismo e a participação da juventude para incentivar e acelerar a restauração.

Fórum Econômico

O Fórum Econômico Mundial (WEF) é uma organização internacional para cooperação público-privada. Seu propósito é reunir líderes de diversos setores para discutir e propor soluções para desafios globais.