Vale Gás Social: primeiro lote de 2023 já começou a ser distribuído pelas prefeituras do Ceará

O primeiro lote de tíquetes do programa Vale Gás Social, do governo do Ceará, já começou a ser distribuído para as prefeituras do estado. Ao todo, 200 mil famílias serão contempladas pelo benefício em 2023, com datas diferentes para o recolhimento dos bilhetes que dão direito a um botijão de gás de 13 quilos.

Têm direito ao Vale Gás Social do Ceará

Famílias do Cartão Mais Infância Ceará;

Beneficiários do Bolsa Família, com renda per capita igual ou inferior a R$218;

Famílias de jovens inscritos no programa Superação, do governo do Ceará;

Associações comunitárias e cozinhas sociais.

As datas para entrega e o local para recolhimento serão definidos pelas prefeituras. Juazeiro do Norte, que distribuirá mais de cinco mil tíquetes, começou a entrega na segunda-feira, 21 de março. Já em Fortaleza, capital do Ceará, o primeiro lote, com cerca de 21 mil tíquetes, será distribuído até o dia 14 de abril.

A procura pelos tíquetes pode ser feita nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A prefeitura de Fortaleza disponibilizou um site onde fornece as informações necessárias para os beneficiários da cidade. Para receber o tíquete, o cidadão deve enviar o RG, CPF, NIS e um comprovante de residência. Outros dois lotes serão distribuídos ainda este ano.

