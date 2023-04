Vale Gás: pagamento da parcela de abril começa nesta sexta (14); veja como sacar

O Vale Gás voltou! O benefício de distribuição direta de renda volta a ser pago neste mês de abril, a partir desta sexta-feira, 14 de abril. Com caráter bimestral, o Programa Auxílio Gás dos Brasileiros será de R$110 neste mês, baseado no preço médio nacional do botijão de gás de 13 quilos.

Cerca de 5,69 milhões de famílias receberão o benefício no Brasil todo, um investimento de R$626 milhões, feito pelo Governo Federal. Somente no Norte, mais de 540 mil famílias recebem o benefício.

Calendário do Vale Gás em abril

O benefício, no valor de R$110, começará a ser pago nesta sexta-feira (14), e seguirá o calendário até o dia 28 de abril. O dia de recebimento varia de acordo com o dígito final do Número de Inscrição (NIS) dos beneficiários. Veja as datas:

NIS com final 1 - 14 de abril;

NIS com final 2 - 17 de abril;

NIS com final 3 - 18 de abril;

NIS com final 4 - 19 de abril;

NIS com final 5 - 20 de abril;

NIS com final 6 - 24 de abril;

NIS com final 7 - 25 de abril;

NIS com final 8 - 26 de abril;

NIS com final 9 - 27 de abril;

NIS com final 0 - 28 de abril.

Como sacar o Vale Gás?

O Vale Gás será depositado em um dos seguintes canais:

Conta Poupança Social Digital;

Conta Poupança Caixa Fácil;

Plataforma social, sendo possível o saque com cartão social.

O valor poderá ser retirado em agências da Caixa, lotéricas e em caixas eletrônicos 24 horas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)