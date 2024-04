Vale Gás: confira o calendário do pagamento de abril e saiba como receber o benefício

O programa Vale Gás, do Governo Federal, surgiu como uma iniciativa fundamental para garantir o acesso de milhões de brasileiros ao gás de cozinha, recurso este essencial no dia-a-dia. Um reforço para amenizar a vulnerabilidade socioeconômica e promover o bem-estar entre as comunidades mais carentes.

Para ser elegível ao benefício, os critérios são claros:

Estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Possuir renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo;

A renda total da família não deve ultrapassar três salários mínimos;

Atender aos critérios do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Vale Gás auxilia famílias brasileiras em vulnerabilidade

Com foco nas famílias de baixa renda, o Vale Gás alivia significativamente a pressão financeira ao cobrir o custo de um botijão de gás de 13 kg. Essa assistência é especialmente valiosa considerando a importância do gás de cozinha para preparação de alimentos e aquecimento de água.

Calendário de pagamentos do Vale Gás em abril

O Vale Gás é disponibilizado bimestralmente, seguindo um calendário minuciosamente planejado. Para abril de 2024, os pagamentos foram distribuídos conforme o último número do NIS, garantindo uma distribuição organizada e eficiente do benefício:

NIS finalizado em 1: 17 de abril

NIS finalizado em 2: 18 de abril

NIS finalizado em 3: 19 de abril

NIS finalizado em 4: 20 de abril

NIS finalizado em 5: 23 de abril

NIS finalizado em 6: 24 de abril

NIS finalizado em 7: 25 de abril

NIS finalizado em 8: 26 de abril

NIS finalizado em 9: 27 de abril

NIS finalizado em 0: 30 de abril

O valor do benefício, definido em R$ 102 em fevereiro de 2024, é enviado diretamente através do aplicativo Caixa Tem, simplificando o acesso ao auxílio. Para sacar, basta gerar um código de saque no próprio app.

