VÍDEO: Criança em garupa de motocicleta viraliza ao tentar se segurar no condutor

Um vídeo inusitado de um homem levando um menino na garupa de uma motocicleta, na rua Estrela D'alva, no bairro Raiar do Sol, em Roraima, vem viralizando nas redes sociais. Além do condutor do veículo estar sem capacete, outro grande detalhe chama atenção: o esforço da criança em se manter sentada no banco do passageiro, já que o motorista tem o corpo bem maior. Assista ao momento:

VEJA MAIS

O registro foi feito por um homem em um carro que seguia logo atrás da motocicleta, e comentou sobre o flagrante: "Isso aí é um abuso". "Não sei como não estoura o pneu", disse uma mulher, que também está no veículo de quatro rodas.

Os internautas se divertiram com o registro, comparando a situação do vídeo com as do cotidiano. "Eu sou a criança tentando segurar a fatura de janeiro", comentou um. "Eu tentando abraçar os meus problemas para resolvê-los", escreveu outra. "Eu tentando segurar meu dinheiro pro natal", brincou uma terceira.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)