Um empresário e dois servidores públicos são presos suspeitos de furto de merenda escolar

Um empresário e dois servidores públicos de Coari, interior do Amazonas, foram presos pela Polícia Civil do município suspeitos de furto de merenda escolar. O alimento desviado é da Secretaria de Educação municipal. O crime ocorreu na madrugada do último sábado, 13.

VEJA MAIS

Os produtos alimentícios foram furtados por volta das 3h, no centro de Coari, rua Marechal Deodoro. Segundo o delegado José Barradas, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, os servidores públicos seriam funcionários do órgão e aproveitaram a pouca movimentação no prédio, além da facilidade de acesso, para cometer o crime. Os alimentos eram destinados à merenda escolar.

“Iniciamos as investigações e colhemos várias informações para a elucidação desse crime de peculato-furto, inclusive com imagens de câmeras da secretaria municipal de Segurança, que foram decisivas para as prisões dos autores”, disse o delegado. O empresário e os servidores públicos confessaram a autoria do crime. Os servidores foram presos em casa e o empresário, no comércio que possui - onde os produtos seriam vendidos.

Os suspeitos foram levados à delegacia de Coari e passarão por audiência de custódia, à disposição da Justiça.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)