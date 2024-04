Funcionário é preso por desviar dinheiro do caixa de restaurante

Na última terça-feira (09/04), um homem responsável pelo caixa de um restaurante localizado na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em São José do Rio Preto, São Paulo, foi preso em flagrante por desviar dinheiro do estabelecimento. De acordo com a polícia, o funcionário portava cerca de R$ 1.300 no momento da prisão.

Para desviar os valores, o suspeito utilizava uma outra maquininha de cartão, onde o dinheiro era creditado diretamente na conta dele em conjunto com a esposa, que estava ciente do crime.

Para as autoridades, o homem relatou que sempre rasgava as comandas dos valores desviados. Ele tinha a senha do gerente e de outro funcionário do restaurante, o que lhe possibilitava dar "descontos" a alguns clientes, mas, na verdade, a "diferença" era desviada.

Com o dinheiro do crime, o suspeito confessou que comprou um carro e pagou parcelas de um imóvel.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com