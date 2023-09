Turistas que iam para o Sairé registram revolta no aeroporto de Brasília após ter voo cancelado

Imagens que circulam nas redes sociais mostram passageiros revoltados após terem o voo cancelado no aeroporto de Brasília para Santarém, no oeste do Pará. Parte do grupo seguiria para a vila balneária de Alter do Chão, onde participariam do Sairé 2023.

Nas imagens, é possível observar a fila quilométrica e a pessoa que faz as imagens relata que o tumulto teria sido provocado pelo cancelamento do voo e que a companhia aérea estaria disponibilizando outro voo somente no dia 17, praticamente no fim do Sairé, o que gerou muita revolta por parte dos passageiros. O motivo do cancelamento do voô teria sido por questões meteorológicas.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, replicou o vídeo e classificou o tipo de situação como uma exploração do turista, que precisa ser submetido a um tratamento inferior quando os voos tem destino a Amazônia. Confira a publicação:

A equipe do Grupo Liberal solicitou uma nota para a companhia aérea em questão para falar sobre o caso.

