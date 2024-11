Turista morre em salto de bungee jump ao colidir com pedras no Paraná

Uma mulher de 25 anos morreu neste domingo (3) após colidir contra pedras durante um salto de bungee jump no Parque Ecológico Lagoa Azul, em Campo Magro, no Paraná. A jovem participava de uma excursão que partiu de Joinville, Santa Catarina.

O incidente aconteceu na tarde de domingo e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, que encontraram a vítima já sem vida em uma área seca no meio da lagoa, cercada de pedras.

Os responsáveis pela atividade estavam presentes no local no momento do resgate, enquanto a Polícia Civil já iniciou uma investigação para esclarecer as causas do acidente.

O bungee jumping envolve saltos de grandes alturas com o praticante preso a um cordão elástico projetado para suportar intensa tensão. Embora o equipamento seja rigorosamente testado para oferecer segurança, a prática ainda apresenta riscos. A investigação da Polícia Civil busca identificar se houve falha no equipamento, descuido dos organizadores ou outros fatores que possam ter contribuído para o incidente.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)