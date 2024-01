Mulher morre após cair com quadriciclo de falésia no Rio Grande do Norte

Uma mulher de 31 anos morreu após cair com o quadriciclo de uma falésia na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Natural de Roraima, a vítima, identificada como Ana Carla Oliveira, de 31 anos, estava acompanhada de outra mulher no veículo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas mulheres estavam com um grupo de amigos que alugou três veículos para passear nas proximidades da praia de Sibaúma. O acidente aconteceu por volta das 16h40. A informação é da prefeitura de Tibau do Sul.

VEJA MAIS

Os amigos das vítimas notaram que o veículo em que as mulheres estavam se afastou do grupo em direção ao precipício, mas não souberam informar o que causou a queda.

A morte da mulher, identificada como Ana Carla Silva de Oliveira, foi constatada ainda no local do acidente. A outra vítima, de 29 anos, foi levada ainda consciente por um helicóptero da Secretaria Estadual de Segurança Pública para o Pronto-socorro Clóvis Sarinho, em Natal, segundo informou a unidade ao portal G1. O estado de saúde da sobrevivente não foi informado.

Helicóptero da Secretaria Estadual de Segurança Pública foi acionado para fazer o resgate da sobrevivente (Foto/CIOPAER)

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)