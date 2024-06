VÍDEO: correria, brigas e tumulto marcam inauguração de loja com panela de pressão a R$ 10

A inauguração de uma loja da rede Tubarão Atacadão, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (21), foi marcada por um tumulto generalizado causado pela promessa de venda de panelas de pressão por apenas R$ 10. Uma multidão se aglomerou na porta da loja desde as primeiras horas da manhã, causando caos quando as portas foram abertas.

Vídeos registrados por clientes mostram cenas de correria, empurrões, quedas e até mesmo brigas entre os consumidores. A loja teria prometido "vender milhares de produtos a preço de custo". Segundo relatos, a busca pelas panelas resultou em pessoas pisoteadas, feridas e com dificuldades para respirar devido o calor e aglomeração.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, clientes criticaram a desorganização e a falta de controle da situação por parte da loja. Além disso, muitos questionaram a logística da venda das panelas, especialmente a limitação de uma unidade por CPF, que não foi divulgada com clareza.

Usuários do Twitter também relataram que a situação se repetiu em 2023, durante a inauguração de outra unidade da mesma loja no bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a venda de produtos a preços extremamente baixos gerou tumultos semelhantes ao da última sexta-feira.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)