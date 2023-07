Multidão disputa vassouras em promoção durante inauguração de loja no Rio

Uma promoção de vassouras anunciada durante a inauguração de uma loja de utensílios para o lar em Campo Grande, na Zona oeste do Rio, atraiu uma multidão ao estabelecimento. Na abertura dos portões, às 10h desta quinta-feira (20), teve contagem regressiva, empurra-empurra e até clientes caindo no chão. A maioria dos consumidores procurava pela vassoura comercializada a R$ 2,95.

Nas redes sociais, a loja também anunciou uma panela de pressão de 4,5 litros, que custava R$ 69,99, por R$ 9,95.

O estabelecimento fica localizado na Estrada do Mendanha, uma das principais vias da região. "Os primeiros 100 clientes que chegarem (nos) dias 20, 21, 22, 23 de julho vão poder aproveitar as ofertas exclusivas para loja de Campo Grande", dizia a legenda de um post divulgado nas redes sociais por uma influenciadora digital, em conjunto com o perfil do empreendimento.

Em vídeos compartilhados na rede social da loja, é possível ver o tumulto durante a inauguração e a correria para entrar no estabelecimento, enquanto dentro da loja uma pilha de vassouras coloridas foi desfeita rapidamente, com a grande procura do público. Algumas pessoas chegaram a levar três vassouras.

"Para que esse povo quer tanta vassoura? Para voar?", comentou uma internauta no Twitter.