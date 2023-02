Venda de produtos a R$ 16 gera tumulto em loja do Marajó; veja

Uma loja de Breves, município do arquipélago do Marajó, no sudoeste do Estado, enfrentou um tumulto generalizado na segunda-feira (13), após anunciar promoções em diversos itens de eletrodomésticos, móveis, roupas e utensílios no valor de R$ 16.

O proprietário do estabelecimento, José Maria, contou que, geralmente, o fluxo diário de clientes gira em torno de 300 pessoas. No entanto, segundo os vídeos compartilhados nas redes sociais, a situação ficou fora de controle.

O funcionário tentando evitar que a senhora se machuque 🫶🙌🙏 pic.twitter.com/IA1Q0XmvlN — Nonozinha do SUS (@Noatropil) February 13, 2023

As promoções foram anunciadas em comemoração ao 16º aniversário da loja. As ofertas incluíam celulares, bomba d’água, liquidificadores, armários, caixas de som, sapatos, brinquedos, panelas de pressão, tudo por R$ 16, com possibilidade de parcelamento em até 16 vezes, no crediário próprio da loja, com entrada de apenas R$ 16.

Uma das imagens registradas na ocasião mostra a multidão em frente ao estabelecimento comercial, que teve as portas de correr depredadas pelos clientes durante a abertura da loja.

Tô com pena, meu pai pic.twitter.com/rodkr0S5Dj — Nonozinha do SUS (@Noatropil) February 13, 2023

O vendedor Ramon Santos relatou que a aglomeração em frente ao local começou desde o final da tarde do dia anterior.

"Confesso que me surpreendi. Esse dia foi realmente surreal e sem comparações. Temos dois pisos e os dois estavam lotados. Em média, eram três mil pessoas ao mesmo tempo. A loja permaneceu lotada o dia todo, e estendemos nosso horário até as 22h para atender a alta demanda de clientes."

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)