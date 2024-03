Trote com remédio para “bicheiras” de cachorros deixa calouros hospitalizados

No último sábado (24), após um trote durante um evento de boas-vindas de calouros, estudantes foram expostos a um remédio veterinário, deixando a pele e olhos azulados. O remédio contem creolina, substância tóxica aos seres humanos.

Na recepção dos calouros do curso de Medicina do Centro Universitário Mauricio de Nassau em Cacoal, Rondônia, os alunos novos foram cobertos pela substância veterinária utilizada no tratamento de “bicheiras” em animais como cachorros. As “bicheiras” são feridas onde moscas botam ovos que se transformam em larvas.

Levados ao hospital, os estudantes apresentaram náuseas e estavam com a pele e os olhos tingidos por uma mistura azulada, mas sem lesões graves. Os jovens receberam alta no mesmo dia da entrada no hospital.

A Universidade informou através de nota que está iniciando um processo administrativo para investigar a situação e tomar as medidas necessárias de acordo com o regulamento da instituição. Também afirmaram que todo semestre realizam a campanha “Trote Solidário”, que objetiva promover o espírito de comunidade entre os estudantes, além de proibir atos de bullying, violência e assédio na faculdade.