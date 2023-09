Trote solidário mobiliza arrecadação de absorventes: confira como ajudar

Durante o mês de outubro, até o dia 31, será realizado um trote solidário em apoio à Campanha Adote um Ciclo do Instituto Ela - Educadoras do Brasil. Em parceria com instituições de ensino superior, estudantes irão arrecadar absorventes e coletores menstruais para serem encaminhados às instituições que oferecem apoio às mulheres que enfrentam a pobreza menstrual.

A campanha é promovida pelo Instituto Yduqs e tem como base, a busca pela difusão da dignidade e o combate à pobreza menstrual - que se manifesta pela impossibilidade financeira de adquirir itens essenciais de higiene, o que afeta mulheres do Brasil e do mundo.

Como doar e contribuir para a campanha?

As doações poderão ser entregues na Faci Wyden, localizada na travessa Tupinambá, próximo à rua dos Mundurucus, 1412, na Batista Campos, de segunda a sexta, das 9h às 19h. Também serão recebidas doações na Estácio Fap, que fica na rua Municipalidade, 839, no bairro do Reduto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, na sala dos professores (1º andar, bloco C).

A sociedade também pode apoiar a ação com recursos financeiros, por meio do link: Ajudei.org, para que o Instituto Ela possa adquirir os itens necessários. "Em um país como o nosso, sabemos que as oportunidades não são igualmente distribuídas, especialmente para mulheres. Infelizmente, é comum, por exemplo, ver mulheres faltando às aulas ou ao trabalho por não terem acesso a absorventes. Precisamos tirar da invisibilidade questões que permeiam as mulheres na sociedade, como a pobreza menstrual”, ressalta Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs.

Serviço:

Doações de absorventes

- Faci Wyden

Endereço: travessa Tupinarua dos Mundurucus, n° 1412. Bairro: Batista CamposHorário: das 9h às 19h, de segunda a sexta;

- Estácio Fap

Endereço: rua Municipalidade, n° 839, no bairro do Reduto. Na sala dos professores, 1° andar, bloco CHorário: das 9h às 20h, de segunda a sexta-feira;

Pobreza menstrual

A ação integra três dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODs) da Organizações das Nações Unidas (ONU). Essas ideias constituem um esforço conjunto, de países, empresas, instituições e sociedade civil que buscam assegurar os direitos humanos, bem como promover a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas.

Mais de 713 mil meninas no Brasil vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro, e mais de 4 milhões não têm acesso a itens básicos de higiene menstrual em suas escolas, de acordo com os dados da pesquisa "Pobreza Menstrual no Brasil: Desigualdade e Violações de Direitos", divulgada em 2021 pelos Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA).

Por meio de uma iniciativa popular, a discussão sobre pobreza menstrual chegou ao Congresso depois da coleta de 20 mil assinaturas necessárias para que a Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa (CDH) analisasse a problemática. A questão foi aprovada por unanimidade.

O pleito, transformado na Lei Ordinária 14.214, em outubro de 2021, instituiu o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. A proposta também determina que as cestas básicas entregues no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) contenham, como item essencial, o absorvente higiênico feminino. Este programa, regulamentado por meio de Decreto em 08 de março de 2023, visa assegurar a oferta de absorventes e outros cuidados básicos de saúde menstrual, com o objetivo de promover a dignidade menstrual.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do caderno de Cidades)