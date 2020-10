Trio tira fotos escalando cruz de igreja e imagens viralizaram

A Polícia Civil trabalha para identificar três pessoas que estão em fotos compartilhadas nas redes sociais "escalando" uma cruz localizada na frente da Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria. O caso aconteceu em São Bento do Sul, em Santa Catarina.

Em postagem no Facebook, a PM informou que recebeu uma denúncia na manhã de quarta-feira (21). Pouco tempo depois, o padre Mario Tito, responsável pela paróquia, ligou para a corporação informando que, devido a repercussão negativa da publicação das fotos do trio "escalando" a cruz da igreja, fiéis solicitaram a tomada de medidas cabíveis por parte da igreja com relação ao caso.

A corporação registrou um boletim de ocorrência com todas as informações obtidas do caso e informou na rede social que já "encaminhou o Boletim de Ocorrência para a Polícia Judiciária para eventual apuração do crime e de seus autores."