Transexual espanca pai e mãe idosos após exigir dinheiro e ter o pedido negado

Na madrugada do último sábado, um homem transexual foi preso após ser flagrado agredindo seus pais idosos, de 74 e 73 anos, em uma região localizada em Mato Grosso. Segundo testemunhas, ele teria ficado agressivo ao exigir dinheiro e ter o pedido negado.

Um homem passava pelo local quando se deparou com a situação e parou para ajudar as vítimas. Ao tentar dialogar com o agressor, foi agredido com pedradas que o atingiram no rosto e na cabeça. O acusado ainda pegou uma pedra e gritou que iria matar os próprios pais, sob a justificativa de que eles não o "deixavam em paz". A PM foi acionada e deu voz de prisão em flagrante.

Em depoimento, os idosos informaram que o jovem, de 29 anos, costuma chegar em casa exigindo dinheiro sob ameaça e que já quebrou móveis e geladeira em outros episódios de agressão.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com