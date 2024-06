Trabalhador de 20 anos tem pernas amputadas após grave acidente em montadora de veículos

Um trabalhador que atuava em um serviço no ramo da construção civil ficou gravemente ferido e precisou amputar as pernas após sofrer um acidente enquanto cumpria expediente em fábrica da Volkswagen. O caso aconteceu nesta terça-feira (25.06), em Taubaté, no interior de São Paulo, segundo informações divulgadas pelo G1 do Vale do Paraíba e Região. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viga metálica caiu, provocando a lesão no jovem.

A Volks informou que a vítima, que tem 20 anos, é funcionário de uma empresa terceirizada e sofreu o acidente enquanto trabalhava na área de armação da fábrica em Taubaté. Ainda segundo a montadora, foi prestado o atendimento médico necessário e fornecido apoio ao colaborador e aos seus familiares. A Volks disse também que “iniciou uma investigação interna para apurar as causas do acidente”.

Resgate

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate do trabalhador por volta das 11h. Ele foi socorrido e levado gravemente ferido para o Hospital Regional. Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Após tomar conhecimento sobre o ocorrido, o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté informou que vai realizar uma assembleia com os trabalhadores da planta.