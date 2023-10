Touro pisoteia até a morte homem que o levava para matadouro

Na manhã da última sexta-feira (13), em São Bento do Trairi, no Rio Grande do Norte, um homem de 38 anos foi pisoteado até a morte por um touro de sua propriedade, que estava sendo levado para abate em matadouro no município. Após o acidente, a vítima chegou a ficar internada, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme apuração inicial da Polícia Civil, o homem, identificado como Daniel Soares da Silva, levava o touro para o abate, mas perdeu o controle do animal durante o percurso. No momento, a vítima caiu no chão e foi pisoteada.

A vítima chegou a ser socorrida e ficou internada em estado grave, mas morreu na tarde do domingo (15). Ainda de acordo com as autoridades, o homem era especialista em domar touros, bois e outros animais de grande porte.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com