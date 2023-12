Torcedor do Vasco é morto por amigo de infância após discussão por futebol, diz família

O vascaíno Jefferson de Assis Silva, de 29 anos, foi morto na última segunda-feira (4), em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi atingida com um caco de garrafa no pescoço por um amigo de infância, torcedor do Flamengo.

Segundo familiares, Jefferson e o amigo, que não teve o nome divulgado, discutiram e trocaram provocações sobre futebol no domingo (3). No dia seguinte, o agressor armou uma emboscada para Jefferson.

"Ele esperou o Jefferson sair da igreja e foi atrás para acabar enfiando esse gargalo no pescoço dele", contou a amiga Manoela Teixeira, em entrevista à TV Globo.

Larissa Carvalho, ex-mulher de Jefferson e mãe do filho do rapaz, disse que testemunhas relataram que a vítima ficou no chão, ensanguentado, e o agressor fugiu. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas sofreu paradas cardíacas e não resistiu, morrendo nesta terça-feira (5).

Ainda de acordo com a família, o suspeito responde em liberdade por roubo e utiliza tornozeleira eletrônica. O enterro do corpo de Jefferson foi marcado para esta sexta-feira (8).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)