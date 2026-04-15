Top 10 do Spotify no Brasil tem maioria ligada a operação da PF

O ranking das músicas mais ouvidas no Brasil ganhou destaque após a operação da Polícia Federal desta quarta-feira (15). Isso porque oito das dez faixas que lideram as plataformas de streaming no país têm ligação com artistas ou produtoras que foram alvo da investigação.

Entre os sucessos estão músicas como “Famoso Ímã / O Poderoso Chatão”, “Relíquia do 2T”, “Carnívoro” e “Amo Minha Favela”, que reúnem nomes populares do funk e acumulam milhões de reproduções. Juntas, apenas essas oito canções somam cerca de 775 milhões de plays.

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Quais músicas estão no topo do ranking

A lista das faixas mais ouvidas mostra o domínio de artistas ligados às produtoras investigadas. Confira algumas das músicas em destaque:

“Famoso Ímã / O Poderoso Chatão” – com MCs Lele JP, Poze do Rodo e outros artistas;

– com MCs Lele JP, Poze do Rodo e outros artistas; “Relíquia do 2T” – com DJ Gu e diversos MCs do cenário atual;

– com DJ Gu e diversos MCs do cenário atual; “Carnívoro” – reunindo nomes como MC Jacaré e Lele JP;

– reunindo nomes como MC Jacaré e Lele JP; “Amo Minha Favela” – parceria entre DJ Japa NK e MC Meno K;

– parceria entre DJ Japa NK e MC Meno K; “Gauchinha” – com MC Ryan SP e outros artistas;

– com MC Ryan SP e outros artistas; “Bola Uma Vela (Trava Chip)” – de MC Meno K e DJ Yuri Pedrada;

– de MC Meno K e DJ Yuri Pedrada; “Posso Até Não Te Dar Flores” – um dos grandes sucessos de 2026;

– um dos grandes sucessos de 2026; “Diário de um Cafajeste” – com vários nomes do funk atual.

Apenas duas músicas do top 10 não têm relação com os artistas ou produtoras investigadas: “SWIN”, do BTS, e “Eu Te Seguro”, do cantor Panda.