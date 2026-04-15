Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Top 10 do Spotify no Brasil tem maioria ligada a operação da PF

Faixas dominam o topo do streaming e somam milhões de reproduções; operação investiga produtores e artistas ligados ao ranking

Hannah Franco

O ranking das músicas mais ouvidas no Brasil ganhou destaque após a operação da Polícia Federal desta quarta-feira (15). Isso porque oito das dez faixas que lideram as plataformas de streaming no país têm ligação com artistas ou produtoras que foram alvo da investigação.

Entre os sucessos estão músicas como “Famoso Ímã / O Poderoso Chatão”, “Relíquia do 2T”, “Carnívoro” e “Amo Minha Favela”, que reúnem nomes populares do funk e acumulam milhões de reproduções. Juntas, apenas essas oito canções somam cerca de 775 milhões de plays.

VEJA MAIS

image MC Ryan SP é líder de esquema envolvendo bets a serviço do tráfico internacional, diz PF
A defesa de Ryan informou que todos os valores que transitam nas contas do funkeiro "possuem origem devidamente comprovada"

image Operação Narco Fluxo: dono da página 'Choquei' é 'operador de mídia' do grupo, diz PF
Segundo a investigação, Raphael era responsável por divulgar conteúdos favoráveis a MC Ryan, promover plataformas de apostas e rifas e atuar na contenção de crises de imagem relacionadas às apurações da Polícia Federal

Quais músicas estão no topo do ranking

A lista das faixas mais ouvidas mostra o domínio de artistas ligados às produtoras investigadas. Confira algumas das músicas em destaque:

  • “Famoso Ímã / O Poderoso Chatão” – com MCs Lele JP, Poze do Rodo e outros artistas;
  • “Relíquia do 2T” – com DJ Gu e diversos MCs do cenário atual;
  • “Carnívoro” – reunindo nomes como MC Jacaré e Lele JP;
  • “Amo Minha Favela” – parceria entre DJ Japa NK e MC Meno K;
  • “Gauchinha” – com MC Ryan SP e outros artistas;
  • “Bola Uma Vela (Trava Chip)” – de MC Meno K e DJ Yuri Pedrada;
  • “Posso Até Não Te Dar Flores” – um dos grandes sucessos de 2026;
  • “Diário de um Cafajeste” – com vários nomes do funk atual.

Apenas duas músicas do top 10 não têm relação com os artistas ou produtoras investigadas: “SWIN”, do BTS, e “Eu Te Seguro”, do cantor Panda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO NARCO FLUXO

PF
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

quadro fiscal

Expectativa é reduzir dívida brasileira no médio e longo prazos, afirma Durigan

O FMI prevê a dívida pública brasileira no patamar de 100% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027

15.04.26 17h30

Brasil

Parque Nacional da Tijuca, no Rio, é o mais frequentado do país

Em 2025 ponto turístico recebeu mais de 4,9 milhões de visitantes

13.04.26 21h41

Brasil

Campanha vai aplicar 89 mil doses de vacinas em territórios indígenas

Objetivo é ampliar acesso à imunização em áreas de difícil acesso

13.04.26 20h19

Brasil

Estudo alerta para falta de acesso a alimentação saudável em favelas

Pesquisa evidencia convivência de fome com excesso de peso

13.04.26 19h51

MAIS LIDAS EM BRASIL

decisão

Justiça determina interdição de FHC e filho passa a responder por bens

Decisão atende pedido da família após agravamento de quadro de Alzheimer e aponta declínio cognitivo do ex-presidente

15.04.26 21h53

TEM CORAGEM?

Jovens fazem competição para saltar sobre esgoto cheio de jacarés e web reage: 'Doideira'

O espaço pulado sobre o esgoto a céu aberto mede cerca de 5 metros de distância

15.04.26 18h27

SUSTO!

Touro foge de evento com Ana Castela e corre por 7 km; animal feriu estudante no rosto

O animal, chamado Supremo, só foi capturado na cidade vizinha

15.04.26 17h35

SOLTURA

Alexandre Ramagem é liberado após prisão nos EUA

Ex-deputado foi detido por questões migratórias na Flórida e deixou centro de detenção nesta quarta-feira (15)

15.04.26 20h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda