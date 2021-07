Terror! Leia a carta ensanguentada escrita por Lázaro antes de morrer

No bolso da roupa que o maníaco Lázaro Barbosa usava no dia em que foi morto estava uma carta. O bilhete foi encontrado pelos policiais e era uma folha de caderno escolar onde ele descreveu detalhes de um dos crimes que praticou e uma pessoa teria reagido. Com informações do Metrópoles.

Os investigadores acham que ele estava se referindo à chacina na chácara da família Vidal, em Ceilândia. No crime, Lázaro matou friamente quatro pessoas, um casal e os dois filhos.

Na carta, o maníaco diz o que teria sido o motivo dos assassinatos: “O cara tava armado e, antes de eu conseguir enquadrar a vítima, ainda conseguiu avisar uma pessoa, que quando eu vi já foi só os tiros”, escreveu.

O serial killer também alerta que ele precisa recarregar a arma de fogo: “Já tive dois confrontos […]. Tô zerado de munição”, escreveu ele. Em seguida, diz que vai dar dinheiro em troca do apoio: “Pra pegar pra mim, eu vou te adiantar 500 reais”. Não se sabe ao certo quem seria o destinatário do pedido de ajuda, mas a polícia já está apurando.

Lázaro foi morto por forças de segurança de Goiás depois de 20 dias de perseguição, em 28 de junho. O estuprador e homicida passou 20 dias escapando do cerco policial.