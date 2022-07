Técnica de enfermagem morre após cozinha explodir e sobrado desabar

Uma técnica de enfermagem chamada Josiane Vaurek, de 42 anos, morreu na última terça-feira (12) após um botijão de gás explodir na casa onde ela morava e provocar o desmoronamento de um sobrado. O caso ocorreu no bairro Capão Raso, em Curitiba (PR).

Segundo vizinhos, Josiane morava no local com dois filhos. Os moradores também contaram que o sobrado ficava dentro de um terreno dividido por duas famílias. A técnica de enfermagem estava na parte de baixo da residência quando ocorreu o acidente. As autoridades acreditam que a explosão tenha ocorrido por conta de vazamento em um botijão de gás. Outra moradora que estava na parte de cima não se feriu gravemente.

Após várias horas de buscas, o corpo de Josiane foi encontrado na cozinha. Um tenente do Corpo de Bombeiros informou que não foram encontrados outros motivos para a explosão e que a teoria do vazamento no gás realmente é a mais plausível.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)