'Talarico': Homem é espancado após se envolver com mulher de traficante

Um homem foi espancado na noite da quarta-feira (24) por ter se envolvido com a mulher de um traficante. A violência teria sido comandada pelo traficante conhecido como “Dudu”, líder do tráfico no Beco Nipoa, em Manaus. A vítima da “cobrança” é um ex-presidiário, que cumpriu pena de reclusão pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa.

A agressão foi filmada, onde a vítima, que não teve a identidade revelada, aparece com as mãos amarradas e sendo acusado de ser “talarico”, por ter se envolvido com a companheira de seus amigos ou comparsas.

Nas imagens, o homem aparece levando pauladas e gritando que sua perna foi quebrada. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima após o vídeo.

De acordo com denúncias anônimas, o Beco Nipoa é uma grande feira a céu aberto do tráfico de drogas. “Já denunciamos mais de mil vezes para a polícia, mas, até hoje, nunca fizeram nada e nós vivemos aqui intimidados pelos traficantes”, afirma uma pessoa que não se identificou.

Além de ter espancado o homem por conta da suposta traição, “Dudu” também é acusado de ter matado um padre quando ainda era menor de idade.