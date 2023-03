Suzano e MST conversam em mesa de negociação criada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário

O Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, anunciou que a pasta criou uma mesa de negociação entre a fabricante de celulose Suzano e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O objetivo é atualizar o acordo firmado entre as partes em 2011, que foi interrompido em 2016. A primeira reunião está marcada para 16 de março.

Na última semana, o MST invadiu três áreas produtivas no extremo sul da Bahia alegando que a companhia descumpriu o acordo de 2011, que as áreas eram utilizadas para o monocultivo de eucalipto. A Suzano afirmou, em nota, que cumpriu sua parte destinando 12 imóveis rurais para aquisição pelo Incra e assentamento de famílias. No entanto, apenas 2 das propriedades foram adquiridas pelo Incra.

O Ministro Teixeira destacou que a Suzano reconhece as obrigações assumidas no acordo e discutirá as ações e execuções com o governo federal. Ele reforçou que a solução para conflitos deve ser alcançada por meio do diálogo e reafirmou o respeito ao direito de propriedade. A diretora do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários do MDA, Claudia Dadico, participou da reunião mediando o diálogo entre as partes envolvidas.

"Consideramos que houve avanço no dia de hoje e que sirva de exemplo que todo tipo de conflito possa ser resolvido dessa forma. Inauguramos um processo novo de resolução de conflitos com objetivo de atender famílias que precisam ser assentadas pelos programas de reforma agrária", disse. Segundo Teixeira, o MST desocupou na terça-feira (7) as áreas, que foram reintegradas pela companhia.