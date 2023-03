Líder da FNL e ex-líder do MST, José Rainha é preso em São Paulo

O líder da Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade (FNL) e ex-líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), José Rainha, foi preso em São Paulo, juntamente com outro líder da FNL, Luciano de Lima. Eles são suspeitos de extorquir pelo menos 6 donos de propriedades rurais. Além disso, policiais apreenderam armas supostamente usadas em conflitos agrários, incluindo 2 fuzis calibre 556 e duas espingardas calibre 12 e calibre 357.

A prisão de José Rainha ocorreu no sábado (4), depois de operações iniciadas no Pontal do Paranapanema, oeste paulista, no dia anterior. Ele passou por audiência de custódiano domingo (5) e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá, no sudoeste de Estado de São Paulo, onde será mantido em prisão preventiva.

“As prisões preventivas têm como objetivo a interrupção do ciclo delitivo e promoção de prevenção geral e paz no campo”, disse a polícia.

Em 18 de fevereiro, integrantes do movimento iniciaram a ocupação de fazendas no Pontal do Paranapanema. A FNL alega que as prisões têm “cunho político” e estão ligadas à “jornada de ocupações do Carnaval Vermelho”. Segundo a entidade, é um “ato de retaliação aos lutadores do povo sem terra”.

“O Carnaval Vermelho desse ano despertou a fúria do agro e de seus consortes e até o mercado andou nervoso. Afinal, pode ter um exército de famintos no país, mas terras sendo divididas entre os mais pobres é um crime ao qual o agronegócio e o capital não toleram. A FNL vem denunciando essa contradição de forma contundente, são milhares de sem tetos e sem terras indo morar em ocupações promovidas pela FNL, seja no campo ou na cidade”, disse o movimento, em um comunicado.