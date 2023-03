Ato do MST e Frente Feminista na Alepa termina em confusão com a PM; Justiça Militar abriu inquérito

Uma marcha organizada pela Frente Feminista do Pará com mulheres do campo e da cidade acabou em confusão, na frente da Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). De acordo com o Movimento Sem Terra do Pará (MST), cerca de duas mil mulheres participavam do ato. No entanto, como relatam, foram reprimidas por seguranças do Poder Legislativo e policiais militares. Há relatos de uso de spray de pimenta e de uma mulher que passou mal. O promotor de Justiça Militar, Armando Brasil, informou que abriu um inquérito para investigar a conduta dos policiais.

O ato começou no Largo do Redondo, na avenida Nazaré. Era uma manifestação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. As manifestantes então saíram em marcha até a Alepa, onde toda a situação, que está sendo analisada pela Alepa e pela Promotoria de Justiça Militar ocorreu. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Alepa e com a PM e aguarda retorno.