Susto: fogão explode na casa de prefeito de Teresina enquanto primeira-dama esquentava sopa

A família do prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos), passou por um grande susto neste domingo (24), após o fogão da residência explodir. Ninguém se feriu. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a primeira dama Samara Conceição mostra os estilhaços do fogão de vidro espalhados pela cozinha.

Samara afirmou que havia colocado uma sopa para esquentar e foi para a sala. Ao escutar um barulho na cozinha, seguiu até o cômodo e se deparou com o fogão destruído. Ela contou que ao ouvir o barulho, chegou a pensar que os cães da casa tinham entrado na cozinha e derrubado a panela.



Segundo ela, o aparelho tinha pouco mais de um ano de uso e ela não sabe o que causou a explosão. Nas imagens é possível ver a estrutura metálica do fogão e o botijão de gás.



Conforme a primeira-dama, ninguém estava na cozinha no momento da explosão, e ela geralmente costuma usar o micro-ondas.

"Já pensou se alguém estivesse aqui na cozinha? O risco de voar fragmento nos olhos, de cortar alguém? Meu Deus, isso foi um livramento”, disse.



“Obrigado, Senhor, porque não aconteceu nenhum mal, nenhum dano a nenhuma pessoa, a ninguém. Só foram danos materiais, só foi o fogão ", finalizou.