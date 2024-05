Suspeito por abusar de ao menos 5 mulheres, guru espiritual é preso em São Paulo

Na manhã da última segunda-feira (27), um homem suspeito de abusar sexualmente de pelo menos cinco mulheres foi preso, em Hortolândia (SP). Segundo informações da Polícia Civil (PC), o homem se apresentava como guru espiritual e se aproveitava disso para cometer o crime.

Os crimes aconteciam em uma residência no Jardim Nova Hortolândia, local em que o suspeito atendia seus clientes. De acordo com as mulheres, ao iniciar as sessões espirituais, o guru dava uma bebida que deixava as vítimas alteradas durante os atendimentos, após isso, iniciava os abusos.

As denúncias partiram de três vítimas que foram até a delegacia no dia 17 de maio para relatar os abusos, após o guru ter tentado expulsar o amigo mulheres do local em que estava sendo realizado o atendimento.

O suspeito foi encaminhado até a delegacia para prestar depoimento. Após as vítimas serem ouvidas, a justiça concedeu o mandado de prisão e o guru foi preso pelo Setor de Investigações Gerais (SIG). Com ele foram apreendidos três celulares, uma filmadora e um simulacro de arma de fogo.

A PC continua com as investigações e busca encontrar outras possíveis vítimas.