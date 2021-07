Suspeito mata a irmã a pancadas e dorme perto de cadáver, diz PM

Uma mulher identificada como Veruska Portella Balota da Silva, de 47 anos, foi encontrada morta na frente de casa. Segundo a Polícia Militar, o principal suspeito é o irmão da vítima, Daniel Portella Barbosa, 36, que estava dormindo ao lado da mãe, uma idosa acamada, e próximo ao corpo, quando a polícia chegou. O crime aconteceu em Três Lagoas (MS). As informações são do Metrópoles.

Segundo uma vizinha da família, que viu o corpo da mulher caído na casa, uma discussão entre os irmãos antecedeu o crime. Os militares também perceberam tom de ironia na fala do criminoso, que não prestou qualquer informação sobre o caso.

PERÍCIA

De acordo com a perícia, a vítima estava com um edema na parte traseira do crânio e sem sangramento externo. Um afundamento de crânio pouco acima da nuca também foi observado.

Os policiais não encontraram qualquer objeto que pudesse ter sido usado para assassinar a mulher.

O serviço de assistência social da cidade foi acionado e atendeu a idosa, que já era acompanhada pelo órgão. Durante o registro na delegacia, foi dada a informação de que Daniel é usuário de drogas, tem pedido de internação compulsória e saiu da prisão há poucos dias.