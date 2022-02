Suspeito de matar mãe e filha a facadas era amigo do maníaco Lázaro Barbosa

Apontado como o principal suspeito de assassinar Shirlene Ferreira da Silva, 38 anos, e Tauane Rebeca da Silva, 14, mãe e filha, em um córrego do Sol Nascente, Distrito Federal, Jeferson Barbosa dos Santos, de 26 anos, era amigo de Lázaro Barbosa, criminoso que cometeu uma chacina em Ceilândia e matou quatro pessoas de uma mesma família. As informações são do portal Metrópoles.

Segundo as investigações, Jeferson Barbosa costumava andar por Ceilândia acompanhado do irmão e de Lázaro. Os três trabalhavam como carroceiros. Um celular roubado pelo maníaco, inclusive, foi encontrado com o irmão de Jeferson.

Crime solucionado

Após intensas investigações, os policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) desvendaram o mistério que pairava sobre o assassinato brutal de mãe e filha em Ceilândia, ocorrido em dezembro de 2021. Autor do duplo homicídio, Jeferson Barbosa dos Santos é casado e deixou o DF na companhia da mulher. Ele é considerado foragido.

Shirlene e Tauane desapareceram em 9 de dezembro do ano passado ao sair para tomar banho no Córrego da Coruja. Os corpos, em avançado estado de decomposição, foram encontrados 11 dias depois, escondidos em um matagal.

Uma das hipóteses apuradas pela Polícia Civil é a de que Jeferson Barbosa tenha tentado estuprar a adolescente. Shirlene Silva, que estava grávida de 4 meses, teria reagido e avançado no autor. A mãe tinha marcas que sugerem que ela tentou se defender.

O laudo feito pelo Instituto Médico Legal (IML) aponta que a gestante foi executada com 37 facadas. Um fato, entretanto, chamou a atenção dos investigadores: a única parte não atingida pelos golpes foi o ventre da mulher.

Tauane, que estava sem o short, foi esfaqueada e estrangulada. Há indícios de que ela tenha sido morta após a mãe, o que aponta para uma “queima de arquivo”. Exames indicam que as duas não foram abusadas sexualmente.

Testemunhas

Depoimentos colhidos ao longo da investigação reforçam que Jeferson Barbosa teve contato com as vítimas. Moradores afirmaram que viram o suspeito descendo para o córrego no dia e horário em que as duas desapareceram.

Pessoas próximas ao criminoso disseram que ele costumava se gabar dizendo que “se dava bem com as mulheres no córrego”. A polícia, entretanto, não descarta a participação de outro suspeito no crime.