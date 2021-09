Supermercado é acusado de usar suástica em logomarca e grupo judeu reage

Um supermercad de Bragança Paulista (SP) está sendo critivado nas redes sociais após uma suástica ser identificadas por internautas em meio ao logo do estabelecimento, em uma propaganda com promoções para o Feriado da Independência. A logo formada pela junção de quatro letras U é usada pelo supermercado há mais de 30 anos e aparece em diversas outras propagandas feitas pelo estabelecimento. Porém, a empresa retirou a imagem usada como capa em uma rede social após o caso viralizar nesta segunda-feira (6). As informações são do G1 do Vale do Paraíba.

A viralização do fato nas redes motivou menções de denúncias à Polícia Federal e foi alvo de repúdio pela página Judeus Pela Democracia, que afirmou que "nazistas sequestraram a bandeira do Brasil".

De acordo com a lei número 7.716/1989, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos com a suástica para divulgar o nazismo é crime. A pena prevista são dois a cinco anos de prisão, além de multa.

Em nota, o União Supermercados afirmou que a logomarca da empresa não tem nenhuma associação com o símbolo nazista. "O logo é usado há 31 anos pela empresa, sendo relacionada apenas ao próprio nome do supermercado e nada mais, com a interseção de Us formando a união do mesmo relacionado ao próprio nome da empresa. Houve um mal entendido relacionando a homenagem da semana da pátria por inserirmos a bandeira no logo que só tem relação ao próprio logo. O União Supermercados repudia toda a associação feita".