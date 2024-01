Sumidos desde o réveillon, influenciadores brasileiros reaparecem no Chile

Na tarde desta terça-feira (02), equipe da influenciadora digital, Sthefanny Carvalho, de 19 anos, conhecida como Sthe Carvalho, divulgou um comunicado informando que ela e o namorado, MC Kelvin, estavam desaparecidos no Chile. Segundo o anúncio feito nas redes sociais da influenciadora, o casal perdeu comunicação com familiares e amigos após uma postagem misteriosa feita de em um carro em 31 de dezembro. O casal desembarcou no Chile no início da noite do último dia 28 e estavam curtindo a cidade.

Já durante a noite desta terça, Ester Carvalho, mãe de Sthefanny Carvalho, divulgou um vídeo nas redes sociais anunciando que a filha foi encontrada com vida. Ester declarou que Sthefanny entrou em contato com ela e tranquilizou os seguidores. “Vim aqui para avisar a vocês que Sthefanny e Kelvin entraram em contato comigo, graças a Deus. Eu já entrei em contato com a mãe dele, com os familiares também e com o Wesley, que é sócio do Kelvin e empresário da Sthefanny”, disse.

A mãe de Sthefanny Carvalho declarou ainda que eles estão bem, com saúde e vivos, destacando que isso é o mais importante para ela. Ela disse não ter certeza sobre os detalhes do ocorrido, mas que, após o retorno deles ao Brasil, irão esclarecer o que aconteceu.

“Mas estou aqui para agradecer e falar pra cada que entrou em contato comigo, que mandaram mensagens, se preocuparam e mostraram que gostam deles, que se preocupam, eu vim aqui externar a minha gratidão”, completou Ester.

Quem é Sthe Carvalho

Com apenas 19 anos, a jovem é natural de Piracicaba, interior de São Paulo. Ela conquistou mais de 4 milhões de seguidores no TikTok e mais de 2 milhões no Instagram com suas postagens com coreografias de funk, dicas de moda e beleza. Além de seu sucesso individual, a influenciadora se destaca como integrante da Love Funk House, projeto que reúne diversos criadores de conteúdo que gravam juntos para as redes sociais.

Sthe possui mais de 4 milhões de seguidores no TikTok e mais de 2 milhões no Instagram (Instagram/ @sthefannycvoficial)

Sthefanny Carvalho e MC Kelvin estão namorando oficialmente desde o dia 08 de dezembro. Na data, a influenciadora publicou diversas fotos ao lado do rapaz.