Influenciador fitness Renato Cariani é indiciado por associação para o tráfico de drogas

O influenciador fitness Renato Cariani foi indicado pela Polícia Federal por tráfico equiparado, associação para tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de participação em um esquema de desvio de produtos químicos para o narcotráfico produzir toneladas de drogas, especialmente crack, e foi alvo de uma operação realizada na semana passada. A PF explica que o indiciamento por tráfico equiparado ocorreu porque Cariani, supostamente, não se envolveu diretamente com drogas ilícitas, mas com produto químico destinado à preparação de entorpecentes.

Nesta segunda-feira (18), a Justiça negou o pedido de prisão apresentado pelo Ministério Público e o influenciador segue em liberdade. Durante a tarde, Cariani prestou depoimento na sede da PF em São Paulo. Ao chegar no local, ele não quis comentar as investigações, falou apenas que "ainda não é um inquérito criminal".

Outras duas pessoas que teriam um papel importante no esquema, a sócia do influenciador, Roseli Dorth, e o amigo dele, Fábio Spinola, também eram aguardadas para dar esclarecimentos. A defesa de Roseli, porém, pediu o adiamento do depoimento com o argumento de que não teve acesso ao processo.

As investigações apontam que ela e Cariani faziam a venda dos produtos químicos que seriam destinados para a produção de crack. As suspeitas quando a farmacêutica AstraZeneca procurou o Ministério Público, no ano de 2019, e informou que a Anidrol, empresa do influencer, emitiu notas fiscais no ano de 2017 referente a movimentações de produtos químicos que não reconhecia como suas.

A PF investiga outras pessoas supostamente envolvidas no esquema.