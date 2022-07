Sucuri escondida no rio dá bote e assusta guia de pesca; veja

O guia de pesca João Severino levou um tremendo susto no último dia 30 de junho após flagrar uma sucuri escondida entre os troncos do Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia, no norte de Goiás, e ela dar o bote.

No registro compartilhado na segunda-feira (4), João, que estava em uma canoa com turistas de São Paulo, aproxima o celular da cobra, e flagra o ataque em sua direção. "Eu vi aquela cobra em um toco, eu voltei e falei: ‘Olha, gente, uma sucuri ali, vou filmar para vocês verem’. Aí ‘tava’ filmando a sucuri e quando ela afastou eu vi que ela ia dar o bote. Ela deu o bote. Tirei o celular do rumo dela, mas não aconteceu nada", descreveu João. Veja o flagra:

Momento que a sucuri dá o bote. (Foto: Reprodução)

Corpo de Bombeiros alerta

O Corpo de Bombeiro alerta que não é aconselhável se aproximar da serpente pois, apesar de não possuir veneno, ela fica agressiva quando se sente ameaçada. "Ela não tem veneno, mas é extremamente forte. É a serpente mais ágil que existe debaixo da água", explicou Edson.

Devido às produções cinematográficas, o animal acabou ficando conhecido como anaconda, e pode chegar até 10 metros de comprimento. "Ela é um animal que se alimenta e mata a presa debaixo da água. O ser humano não faz parte do cardápio dela, mas ela pode atacar, pode rolar para matar se sentir ameaçada", completou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)