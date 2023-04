Spirulina: conheça o "alimento do milênio" que ajuda no emagrecimento

A spirulina é uma cianobactéria verde-azulada que oferece mais de 50 nutrientes ao organismo, sendo considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o "alimento do milênio". Seus benefícios incluem desde auxílio no tratamento da osteoporose até a prevenção do envelhecimento precoce, além de ser um importante aliado no processo de emagrecimento. Veja:

Qual a origem da spirulina?

Também conhecida como "alga azul", a spirulina, é uma das 1,5 mil espécies de plantas aquáticas microscópicas que crescem em lagos tropicais e subtropicais. Embora tenha sua origem em lagoas de água doce na África e América Latina, essa alga possui uma notável habilidade de adaptação a condições extremas, tais como ambientes salinos, meio alcalinos, altas temperaturas e luminosidade intensa, dentre outros.

Para que serve a spirulina?

As propriedades químicas da spirulina têm capacidade de melhorar o sistema imunológico e diminuir as inflamações celulares. Além de possuir em sua biomassa vitaminas, minerais e pigmentos, como clorofila, carotenoides e ficocianina.

Além disso, a spirulina combate os radicais livres por meio da sua grande quantidade de antioxidantes, além de vitaminas B1 e E, dos minerais, magnésio, ferro, manganês e betacaroteno, presentes em menor quantidade em frutas e legumes. Esses componentes estimulam na renovação da pele, cabelo e unha, além de auxiliarem na recuperação de processos inflamatórios e prevenir doenças degenerativas.

Se comparado ao espinafre, a spirulina oferece mais que o dobro de ferro. O mineral é capaz de aliviar sintomas como dor de cabeça, cansaço e estresse através do aumento da oxigenação celular.

Ela também previne e reduz os níveis de LDL – colesterol ruim ao corpo – através de seus ácidos graxos. Ela atua na dilatação dos vasos sanguíneos e na diminuição da pressão arterial.

E até para quem busca diminuir os números na balança, a spirulina dá essa “mãozinha”. A sensação de saciedade, fornecida pela fenilanina, faz com se coma menos. O suplemento também favorece na limpeza e desintoxicação do organismo, já que sua ação depurativa acelera o metabolismo.

Como tomar a spirulina?

Especialistas recomendam dose diária entre 3 e 5 gramas. É seguro tomar doses mais elevadas, porém, sempre com a orientação médica ou de um nutricionista para ajustes individuais.

Ela pode ser consumida em dose única ou fracionada em 2 a 3 doses por dia, pelo menos 20 minutos antes das principais refeições (café da manhã, almoço ou jantar).

Onde comprar a spirulina?

O produto está disponível em casas de produtos naturais ou lojas e sites de suplementos.

Quais as contraindicações da spirulina?

Por haver poucos estudos científicos sobre a segurança do consumo de spirulina durante a gravidez e amamentação, recomenda-se que mulheres nessas condições evitem seu consumo. Essa mesma orientação se aplica para lactentes (crianças de 0 a 12 meses) e crianças em primeira infância (1 a 3 anos).

Quem toma spirulina pode beber cerveja?

De maneira geral, o consumo de álcool pode prejudicar o metabolismo dos suplementos, afetando sua digestão, absorção e possivelmente seus efeitos. Portanto, é desaconselhável ingerir bebidas alcoólicas enquanto se está em tratamento com o produto.

Conheça os ouros benefícios da spirulina:

Propriedades anticâncer ;

; Redução da pressão arterial ;

; Controle do açúcar no sangue;

Fontes de ácido gama-linolênico (GLA, um ácido graxo importante para o coração e articulações);

Contém ácidos graxos essenciais, incluindo os sulfolipídeos, que podem proteger contra a infecção por HIV ;

; Alto teor de proteína: 50% a 70% do peso (maior do que na carne vermelha, que corresponde a 27%);

(maior do que na carne vermelha, que corresponde a 27%); Contém todos os aminoácidos essenciais e 10 dos 12 aminoácidos não essenciais, juntamente com uma matriz potente de outros nutrientes benéficos;

essenciais e 10 dos 12 aminoácidos não essenciais, juntamente com uma matriz potente de outros nutrientes benéficos; Em comparação ao leite, a spirulina tem aproximadamente a mesma quantidade de cálcio, fósforo e magnésio. Em comparação ao gérmen de trigo, possui equiparável nível da vitamina E (tocoferol).

