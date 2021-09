SP: Veja como efetuar saque da 2ª parcela do Auxílio Vale-Gás

A segunda parcela do auxílio Vale-gás, pago pelo Governo de São Paulo, foi liberada no dia 21 de setembro e o saque pode ser efetuado em caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou nos terminais da rede Banco24horas, com o uso do cartão Bolsa do Povo.

Veja mais

Ao todo, 426.926 famílias fazem parte do programa paulista, o que corresponde a 2 milhões de pessoas. Na capital do Estado, são beneficiadas 123.593 famílias com o auxílio para a compra do botijão de gás de 13 kg. O benefício garante o pagamento de R$ 100 por família. No estado de São Paulo, o valor médio botijão é de R$ 97,41, sendo que o preço variou de R$ 82,99 a R$ 120 na semana de 12 a 18 de setembro.

Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, a terceira parcela será paga no dia 20 de novembro.

Têm direito ao benefício moradores de qualquer cidade do estado de São Paulo que:

- Possuam renda familiar por pessoa de até R$ 178 por mês;

- Estejam inseridos no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal para programas sociais);

- Não recebam o Bolsa Família;

Serviço – em caso de dúvidas, procurar:

Central de Atendimento do Bolsa do Povo: 0800-7979800

Assistente virtual do Bolsa do Povo pelo WhatsApp: (11) 98714-2645

Alerta

O governo de São Paulo informa que não liga ou envia mensagens de texto para solicitar informações de dados pessoais e nem para ativação de links de participação e/ou acesso a programas e serviços públicos oferecidos aos cidadãos