SP: exército realiza operação em conjunto com a PM para recuperar metralhadoras furtadas

Nesta terça-feira (31), o Exército e a Polícia Militar (PM) fazem uma operação conjunta em Guarulhos, na Grande São Paulo, em busca das últimas quatro das 21 metralhadoras furtadas, em meados de setembro, do Arsenal de Guerra, em Barueri, na região metropolitana. A Polícia do Exército (PE) e a PM estão cumprindo mandados de busca e apreensão em duas residências suspeitas que poderiam ter guardado o armamento. Os imóveis ficam numa comunidade em Guarulhos.



"O Comando Militar do Sudeste (CMSE) informa que a Justiça Militar da União acatou o pedido de busca e apreensão, expedido o respectivo mandado no curso do Inquérito Policial Militar [IPM], em endereços no bairro Jardim Vila Galvão da cidade de Guarulhos/SP, na manhã de hoje, 31 de outubro. A tropa do Exército foi empregada utilizando o poder de polícia judiciária militar, em uma ação integrada com a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), no contexto das investigações do furto do armamento do Arsenal de Guerra de São Paulo (AGSP). A Diligência, autorizada pela Justiça Militar, está sendo realizada de maneira integrada por militares da Polícia do Exército [PE], tropa especializada do Comando Militar do Sudeste, e equipes do COE da PMESP, empregando cerca de 45 (quarenta e cinco) militares do Exército e Polícia Militar e 08 (oito) viaturas especializadas. O Exército Brasileiro reitera que o episódio é inaceitável e envidará todos os esforços para recuperar as armas subtraídas no mais curto prazo, responsabilizando os autores", diz a nota divulgada pelo Exército à imprensa.

"Equipes do Comando de Operações Especiais [COE] da Polícia Militar dão apoio à Polícia do Exército no cumprimento de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (31), no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos. Mais informações serão passadas ao término da operação", informa comunicado enviado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo.



Armas recuperadas

Após operações conjuntas do Exército com as polícias do Rio de Janeiro e São Paulo, outras 17 metralhadoras foram recuperadas em outubro.



As autoridades informaram que as armas foram retiradas do quartel por militares (seis são investigados por suspeita de envolvimento direto com o furto delas). E que depois elas foram negociadas com facções criminosas, como o Comando Vermelho (CV), no Rio, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo.

O Comando Militar do Sudeste investiga os crimes militares de furto, peculato, receptação e extravio no caso do sumiço do armamento.



De acordo com o Instituto Sou da Paz, o furto das 21 metralhadoras é o maior desvio de armas já registrado no Exército brasileiro desde 2009, quando sete fuzis foram roubados em um batalhão em Caçapava, no interior de São Paulo.

Segundo o Exército, as armas furtadas foram fabricadas entre 1960 e 1990, são "inservíveis", ou seja, não estariam funcionando perfeitamente. E passariam por manutenção e seriam avaliadas. Possivelmente seriam destruídas ou inutilizadas já que recuperá-las teria um alto custo.



Cabo e militares suspeitos

Na semana passada o Jornal Nacional e G1 revelaram que um cabo é um dos seis militares investigados por suspeita de participarem diretamente do furto de 13 metralhadoras antiaéreas calibre .50 e de oito metralhadoras calibre 7,62.



O crime teria ocorrido no início do feriado de 7 de setembro, mas só foi descoberto em 10 de outubro, após vistoria e recontagem do armamento no Arsenal de Guerra.

Os militares suspeitos têm patentes de soldado, cabo, sargento e tenente. O Exército pediu à Justiça Militar as prisões preventivas de seis deles.



Caso a Justiça decrete as prisões, os militares vão para o 2º Batalhão da Polícia do Exército, em Osasco. E se forem julgados e condenados pela Justiça Militar, as penas podem ir de 1 ano a mais de 30 anos de prisão, se somadas.

O cabo é investigado por suspeita de usar um carro oficial de um tenente-coronel, então diretor do Arsenal de Guerra, para transportar 21 metralhadoras furtadas do armazém de armas.



Na última sexta-feira (27), ele apresentou um atestado psiquiátrico para se ausentar do quartel. A licença médica é de sete dias.

O tenente-coronel que dirigia o Arsenal de Guerra quando ocorreu o desaparecimento das armas não é investigado no inquérito do Exército, porém, foi exonerado do cargo após o crime.



Os outros seis militares investigados pelo furto das armas estão trabalhando normalmente. Após o crime, o Exército chegou a manter toda a tropa do Arsenal de Guerra, cerca de 480 militares (entre homens e mulheres), "aquartelada" por alguns dias. Depois esse número foi sendo reduzido, até que todos foram liberados.

Os militares chegaram a ter os celulares confiscados e foram ouvidos no inquérito para passar informações que possam levar aos culpados pelo desaparecimento das metralhadoras.



Digitais e 'apagão'

De acordo com a investigação do Exército, a suspeita é a de que, para furtar a metralhadoras, os militares desligaram ainda as câmeras de segurança do quartel, causando um "apagão". Também são acusados de arrombar cadeados e adulterar lacres.

Foram encontradas impressões digitais, inclusive do cabo em quadros de energia e na sala de armas. Ele não tinha autorização para entrar no lugar, mas teria se aproveitado do livre acesso que tinha ao quartel, como homem de confiança do então diretor da unidade.

Outros 23 militares respondem a processos administrativos por terem falhado na fiscalização do armamento: 19 deles foram punidos com prisões disciplinares que vão de um a 20 dias de detenção.



Entre os presos estão majores, capitães e tenentes. Eles não têm participação direta no crime, mas começaram a cumprir as punições na semana passada.