Metralhadoras furtadas do Exército são consideradas relíquias, afirma especialista

As metralhadoras furtadas de um quartel do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, são bastante antigas e podem ser consideradas relíquias. A afirmação é do professor de história Dennison de Oliveira ao Fantástico.

O especialista da Universidade Federal do Paraná (UFPR) contou como essas armas de guerra, sendo algumas capazes de derrubar aeronaves, chegaram ao Brasil.

“A .50 é uma metralhadora desenvolvida em 1917. Ela chega ao Brasil, pela primeira vez, durante a Segunda Guerra Mundial, uma grande remessa com centenas de metralhadoras enviada ao Brasil num contexto de escalada das tensões com a Argentina. Ela foi pensada como arma antitanque. Já as MAG são de um projeto belga no início da década de 50.”

De acordo com o professor, “teoricamente, tanto uma como a outra conseguem disparar em torno de 600 tiros por minuto”.

“No caso da .50, o atirador, depois de gastar uma fita de 250 tiros, tem que parar de atirar e esperar o cano esfriar. Essas MAG, de origem belga, são capazes de sustentar o fogo por muito tempo”, afirma o especialista.

Das 21 armas furtadas, nove foram encontradas no interior do estado neste sábado (21) e outras oito também foram recuperadas nesta semana no Rio de Janeiro. Quatro metralhadoras seguem em poder de criminosos. O Exército diz que elas são inservíveis, ou seja, não tem mais como serem usadas.

Mas, embora a instituição afirme que ficaria muito caro consertar as armas, para o crime organizado, dinheiro não seria problema.

“Se você pega um lote grande dessas armas e começa a pegar peças de uma por uma na outra, elas voltam a ser eficazes. E são tremendamente eficazes. O armeiro profissional faz. A questão que fica é a munição. Onde vão encontrar a munição?”, questiona o professor da UFPR.

Questionado, o Exército disse que não há fatos relacionados às munições.

Fora dos quartéis, essas armas aparecem em grandes crimes registrados pelo país:

Em São Paulo, com assaltos a carros fortes e empresas de valores;

No Rio, na guerra do tráfico, com a população no fogo cruzado;

E pelo restante do Brasil, onde o terror é levado com o novo cangaço.

O diretor do quartel onde as armas foram furtadas foi exonerado do cargo. O Exército disse que já há militares identificados pelo furto e que está revendo procedimentos de segurança. As investigações continuam.