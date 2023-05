Socorrista do Samu leva 'escorregão' e cai por cima de paciente

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), mostra uma situação inusitada pela qual um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passou. Ele atendia a uma pessoa no meio da rua, quando levou um "escorregão" e caiu em cima do paciente, que estava no chão aguardando primeiros-socorros.

O homem se preparava para carregar o acidentado e colocá-lo em cima da “prancha”, no momento em que tudo aconteceu. Outros socorristas ajudaram o colega a se levantar. Não há informações sobre a data e local do ocorrido. O estado de saúde do paciente também é desconhecido.

