Socorrista atende vítimas de acidente e encontra o próprio filho morto

A técnica em enfermagem, Silene Sousa, de 45 anos, foi chamada para atender a um acidente de trânsito e descobriu que uma das vítimas era o próprio filho, Matheus Silvério Sousa, de 24 anos. Na colisão entre carros, outras duas pessoas também morreram. As informações são do UOL.

O acidente aconteceu em Curitiba. Silene disse saber que Matheus era uma das vítimas, pois o outro filho dela, chamado Thiago Sousa, foi o terceiro a chegar ao local do acidente. No entanto, ela não foi informada da gravidade. Ao chegar no local, a mãe viu o filho morto preso as ferragens. "Pensava que era algo simples. Fiz o que deveria, ajudei a retirar do carro com impulso de mãe porque tive esperança, só que como profissional, já sabia que estava em óbito", relatou.

Ela disse que, ainda assim, teve forças para ajudar a socorrer as outras vítimas. Além dos três mortos, outras sete ficaram feridas.