Sobe para 266 o número de casos confirmados de varíola dos macacos no Brasil

O balanço mais atualizado divulgado pelo Ministério da Saúde, aponta que chegou a 266 o número de casos conhecidos de varíola dos macacos no Brasil. A varíola dos macacos ou monkeypox é uma zoonose viral, isto é, uma doença infecciosa que passa de animais para humanos. O vírus é membro da família de Orthopoxvirus. As informações são do portal Uol.

Os estados da Bahia e de Pernambuco registraram seus primeiros casos da doença, no entanto eles ainda não estão contabilizados nos casos oficiais, pois somente no final do dia a pasta reúne os dados das secretarias de saúde estaduais.

O caso da Bahia foi confirmado hoje pela Secretaria de Saúde do estado e o paciente está isolado. Já o caso de Pernambuco foi confirmado ontem e se trata de um homem, de 25 anos, que mora de Guarulhos, São Paulo, mas está no estado nordestino desde o dia 23.

Dentro dos casos confirmados, 196 de estado de São Paulo, 37 do Rio de Janeiro, 18 de Minas Gerais, três do Paraná, três do Rio Grande do Sul, 03 do Ceará, 03 do Rio Grande do Norte, 02 em Goiás e 01 do Distrito Federal. Ainda de acordo com o último informe da pasta, há 116 casos suspeitos que estão sendo analisados

Em nota, o Ministério afirmou que "por meio da Sala de Situação e CIEVS Nacional, segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes". Apesar disso, nesta semana, o grupo emergencial para tratar da doença no Brasil foi dissolvido após 50 dias. O objetivo do comitê era "elaborar documentos técnicos para fomentar ações de saúde pública" e impedir a disseminação da doença viral no país.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), cerca de 3 mil novos casos foram confirmados nos últimos dias, totalizando mais de 9 mil casos conhecidos no mundo todo, divididos em 63 países. O comitê responsável da entidade ainda não quis declarar emergência de saúde pública de alcance internacional, porém, o grupo pode reavaliar a decisão após nova reunião, marcada para o dia 18 de julho.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).