Sisu 2024: lista de espera é divulgada nesta sexta-feira (16); veja como funciona

A partir desta sexta-feira (16), os candidatos que participaram do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) 2024 e manifestaram interesse na lista de espera já podem conferir o resultado nos sites das instituições públicas de ensino superior participantes do programa.

Como funciona?

Após a primeira chamada, o sistema disponibiliza para as instituições uma lista de candidatos que podem preencher as vagas remanescentes, que não foram ocupadas na chamada regular da seleção. Geralmente são alunos que desistiram do curso, perderam o prazo ou tiveram problemas e acabaram não realizando a matrícula.

As convocações começam em torno de uma semana depois que o prazo encerra e só terminam quando todas as vagas são preenchidas, o que pode acontecer até depois do início das aulas (geralmente em março). As próprias instituições são as responsáveis pela convocação e por divulgar os resultados.

Como saber o resultado?

Para saber se você foi selecionado, é importante que o candidato acompanhe constantemente os resultados da lista de espera do Sisu no site da instituição escolhida. O mesmo procedimento deve ser realizado com relação à matrícula, que terá calendário e documentação exigida definidos pela própria universidade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista OLiberal.com)