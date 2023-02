Sisu 2023 divulga lista de aprovados na chamada regular; veja se você foi selecionado

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023 divulgou, nesta terça-feira (28), o listão de selecionados na chamada regular. Quem se inscreveu no processo seletivo já pode conferir se está entre os aprovados desta edição, por meio da Página do Sisu.

O Sisu 2023 ofertou mais de 226 mil vagas em 128 instituições públicas de ensino superior, incluindo 63 universidades federais. Os estudantes poderiam concorrer a 6.402 opções de cursos ofertados na edição. No Pará, foram 2.490 vagas em duas universidades: a Federal Rural da Amazônia (Ufra) e Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

Segundo o último balanço do Ministério da Educação, os cursos de medicina, direito e psicologia aparecem no topo da grande procura entre os concorrentes. O curso de medicina, por exemplo, foi ofertado 4.596 vagas em 23 estados e no DF.

Matrícula

Os aprovados na chamada regular terão que comparecer na instituição de ensino superior entre os dias 02 e 08 de março, de acordo com o horário de funcionamento da unidade, para realização da matrícula com a documentação requerida.

Não aprovados

Os estudantes que não foram convocados em nenhuma das duas opções de cursos na primeira chamada do Sisu 2023 poderão manifestar interesse na lista de espera já a partir desta terça-feira (28) até 08 de março, por meio do Acesso Único do Sisu.

A convocação será realizada por meio de um relatório que será divulgado no próprio site de cada instituição participante do Sisu.