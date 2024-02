Sindicato de policiais critica desfile da Vai Vai: "demoniza a polícia"

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) criticou publicamente o desfile da Vai-Vai, de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, ocorrido na segunda-feira (12).

Através de uma nota de repúdio, os agentes afirmam que ao retratar policiais como demônios na ala “Sobrevivendo no Inferno”, a escola “tratou com escárnio a figura de agentes da lei”, utilizando alegorias com chifres e outros itens que remetiam à figura de um demônio. Os delegados entendem que essa representação demoniza a polícia, desrespeitando profissionais que se dedicam à proteção da sociedade. Confira a nota completa do sindicato no final.

Na apresentação da Vai-Vai, houve um manifesto de luta e resistência, começando pelo título do enredo, que citou uma das mais icônicas canções dos Racionais MC’s. A letra do rap fala da exclusão do povo negro, alvo de violência policial. Houve intervenções musicais com DJ em meio ao samba, representações do hip hop e grafite ao longo da apresentação, além da oposição da cultura popular ao movimento modernista. A escola também trouxe a estátua de Borba Gato grafitada e queimando, como forma de protesto.

A Vai-Vai se manifestou após a publicação do sindicato, afirmando por meio de sua assessoria que fez "longo do desfile, uma série de recortes históricos, como a semana de arte de 1922 e o lançamento do álbum "Sobrevivendo no Inferno", dos Racionais MCs, em 1997.

"A ala retratada no desfile de sábado, da escola de samba Vai-Vai, à luz da liberdade e ludicidade que o Carnaval permite, fez uma justa homenagem ao álbum e ao próprio Racionais Mcs, sem a intenção de promover qualquer tipo de ataque individualizado ou provocação, mas sim uma ala, como as outras 19 apresentadas pela escola, que homenageiam um movimento", disse.

"Vale ressaltar que, neste recorte histórico da década de 90, a segurança pública no estado de São Paulo era uma questão importante e latente, com índices altíssimos de mortalidade da população preta e periférica. Além disso, é de conhecimento público que os precursores do movimento hip hop no Brasil eram marginalizados e tratados como vagabundo, sofrendo repressão e, sendo presos, muitas vezes, apenas por dançarem e adotarem um estilo de vestimenta considerado inadequado pra época. Ou seja, o que a escola fez, na avenida, foi inserir o álbum e os acontecimentos históricos no contexto que eles ocorreram, no enredo do desfile”, informou a escola paulistana.

Nota completa do sindicato:

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) manifesta, veementemente, repúdio ao Grêmio Recreativo Cultural e Social Escola de Samba Vai-Vai, que, na noite de sábado (10/2), no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo-SP, durante seu desfile, tratou com escárnio a figura de agentes da lei.

Com direito a chifres e outros itens que remetiam à figura de um demônio, as alegorias utilizadas na ala “Sobrevivendo no Inferno”, demonizaram a polícia – algo que causa extrema indignação.

Ao adotar tal enredo, a escola de samba, em nome do que chama de “arte” e de liberdade de expressão, afronta as forças de segurança pública, desrespeita e trata, de forma vil e covarde, profissionais abnegados que se dedicam, dia e noite, à proteção da sociedade e ao combate ao crime, muitas vezes, sob condições precárias e adversas, ao custo de suas próprias vidas e famílias.

É de se lamentar que o Carnaval seja utilizado para levar ao público mensagem carregada de total inversão de valores e que chega a humilhar os agentes da lei.

O Sindpesp não compactua com este tipo de manifestação e presta solidariedade aos profissionais da segurança pública de todo o País – estes, sim, verdadeiros heróis, que merecem homenagens, reconhecimento e mais respeito por parte da agremiação, para dizer o mínimo.

Outrossim, o Sindpesp aguarda que a Vai-Vai, num momento de lucidez e de reflexão, reconheça que exagerou e incorreu em erro na ala em questão, e se retrate, publicamente. Não estamos falando, afinal, apenas dos policiais, sejam civis ou militares, mas, sobretudo, de uma instituição de Estado que representa e está a serviço de toda a sociedade bandeirante.