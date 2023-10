Servidores da Abin são presos pela PF por suspeita de monitoramento ilegal

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta sexta-feira (20), 25 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva contra pessoas ligadas à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Goiás e no Distrito Federal. A operação apura supostas irregularidades de servidores do órgão, como o uso de sistemas de GPS para rastrear celulares sem autorização judicial.

Como parte da ação, dois servidores da Abin foram presos. Segundo as investigações, eles teriam conhecimento do suposto esquema e coagiram colegas para evitar uma possível demissão. Também foi determinado o afastamento do cargo de diretores atuais da Agência, que já estavam na função no governo anteriores.

Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news.

A PF não informou a data dos supostos crimes. Porém, segundo apuração da TV Globo, as condutas teriam ocorrido durante a gestão Jair Bolsonaro, quando a agência era presidida pelo atual deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). Bolsonaro e Ramagem não são alvos da operação.

Investigadores apontam a existência de indícios que mostram que o monitoramento ilegalmente servidores públicos, políticos, policiais, advogados, jornalistas e até mesmo juízes e integrantes do STF se intensificou no final da última gestão.

Cerca de 20 pessoas foram intimadas a prestar esclarecimentos e os depoimentos serão tomados ainda na manhã desta sexta, na sede da PF, de forma simultânea.

Veja onde os mandados estão sendo cumpridos:

Busca e Apreensão:

17 DF (Brasíilia)

1 GO (Alexânia)

2 SP (1 São Paulo e 1 São José dos Campos)

2 PR (1 Curitiba e 1 Maringá)

3 SC (1 Florianópolis, 1 São José e 1 Palhoça).

2 Mandados de Prisão Preventiva: Distrito Federal

5 Mandados de Afastamento: Distrito Federal