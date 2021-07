Servidora é encontrada morta após sair para caminhar e ser espancada

Rosiane Ferreira Barros, de 43 anos, foi encontrada morta na sexta-feira (2), em uma área de mata em Manaus (AM). A servidora da Secretaria Municipal de Educação (Semed) teve traumatismo craniano após ser espancada na cabeça com um objeto perfurante. As informações são do Portal do Holanda.

Ela estava com as mãos amarradas e com a parte debaixo despida. Um irmão de criação foi quem encontrou o corpo.

De acordo com a polícia, a mulher estava desaparecida desde a manhã de sexta-feira quando saiu para caminhar, por volta das 5 horas. Sem ela voltar para casa, a família de Rosiane foi à procura de seu paradeiro.

Durante a busca, um irmão de criação da servidora a encontrou com as mãos amarradas com a sua própria calça e com vários ferimentos na cabeça.

Existe uma suspeita de que a mulher tenha sido vítima de estupro, mas somente laudo da perícia pode confirmar a versão.

Policiais militares isolaram o local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a autoria e motivação do crime.